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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



15 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen atama ve terfiler kapsamında Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevinde değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak atandı.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yusuf Aslan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 78 general ve albayın görev yerinde değişikliğe gidilirken, 25 personelin de 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildiği bildirildi.