Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Programı” kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı il genelinde en yüksek puanı alarak belge almaya hak kazandı.

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‎Sağlık Bakanlığınca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla sürdürülen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Programı” kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı.

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‎Değerlendirme sonucunda Bilecik’te en yüksek notu alan Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı, “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Belgesi” almaya hak kazandı.

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‎Belge, düzenlenen programda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan’a takdim edildi.

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‎Programın, kurumlarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediği belirtildi.