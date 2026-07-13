Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Programı” kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı il genelinde en yüksek puanı alarak belge almaya hak kazandı.
Sağlık Bakanlığınca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla sürdürülen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Programı” kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı.
Değerlendirme sonucunda Bilecik’te en yüksek notu alan Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanlığı, “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri/Kurum Belgesi” almaya hak kazandı.
Belge, düzenlenen programda İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan’a takdim edildi.
Programın, kurumlarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediği belirtildi.