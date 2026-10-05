Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile 2026 yılına ilişkin müdahale verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan itfaiye ekiplerinin; ev, iş yeri ve orman yangınlarının yanı sıra trafik kazaları, hayvan kurtarma çalışmaları ve çeşitli olaylara müdahalede görev aldığı belirtildi.

Açıklanan verilere göre Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılında şu ana kadar 432 olaya müdahale etti. Ekiplerin Bilecik merkez başta olmak üzere ihtiyaç halinde ilçe, belde ve köylerde de yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

İtfaiye Müdürlüğünün yalnızca yangın ve kazalara müdahaleyle sınırlı kalmadığı belirtilen açıklamada, okul, fabrika ve iş yerlerinde bilgilendirme faaliyetleri ile tatbikatların da gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ekiplerin yaşam alanlarına giren yılan, sansar, tilki ve yarasa gibi hayvanlara yönelik çağrılara da müdahale ettiği belirtilirken, araçlarda ve yapılarda sıkışan kedi ve köpeklerin kurtarılması için de çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen çağrılara gece gündüz en kısa sürede cevap vermek için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.