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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı’nın 1-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bilecik’te gerçekleştireceği Uluslararası Yarışmalar Hazırlık Kampı öncesinde, teknik heyet Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

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‎Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımları Direktörü Ramazan Karacif ile Futsal Teknik Ekibi Antrenörleri Ozan Çağrı Gül, Güney Erdem ve Osman Aydoğan, hazırlık kampı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

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‎Gerçekleştirilen ziyarette, 1-10 Ağustos tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek hazırlık kampının organizasyonu, kamp süreci ve uluslararası yarışmalar öncesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

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‎İl Müdürü Ramazan Demir, milli takım teknik heyetine ve sporculara kamp süreci ile uluslararası organizasyonlarda başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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‎Bilecik’in önemli bir milli takım kampına ev sahipliği yapacak olması, kentin spor altyapısı açısından da önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.