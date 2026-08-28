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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda 2022-2026 dönemi meclis üyelerine, odaya ve Bilecik iş dünyasına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür sertifikası takdim etti.

Bilecik TSO Meclis Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün tarafından takdim edilen sertifikalarla, meclis üyelerinin odanın gelişimine ve temsil ettikleri sektörlere sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Toplantıda ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ’a da teşekkür sertifikası verildi. Gökçedağ’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde, Bilecik TSO adına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilen plaketi alması dolayısıyla sertifikayla onurlandırıldığı belirtildi.

Bilecik TSO tarafından yapılan açıklamada, 2022-2026 dönemi boyunca görev yapan meclis üyelerine emekleri ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.