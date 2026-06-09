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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Projesi’ hak sahiplerinin Bakanlık tarafından açıklanacağını duyurarak, vatandaşları olası dolandırıcılık ihtimaline karşı uyardı.

Yapılan uyarıda Bakanlık dışında telefon, e-mail, mesaj vb. yollar ile yapılan bildirimlerin olası dolandırıcılık ihtimali olduğundan itibar edilmemesi, ayrıntılı bilgi için Bakanlığın, Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitelerinin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan uyarıda, “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projemizin asil ve yedek haksahipleri sonuçları Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. Bakanlığımız dışında telefon, e-mail, mesaj vb. yollar ile yapılan bildirimlere olası dolandırıcılık ihtimaline karşı itibar etmeyiniz. Ayrıntılı bilgi için Bakanlığımız, Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz internet sitelerini takip ediniz. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibatta olunuz.” denildi.