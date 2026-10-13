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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Urla Karantina Adası’nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı’na katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürleri ve birim amirleri bir araya geldi. Program üç gün sürdü.

Toplantı kapsamında genel müdürlükler tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.