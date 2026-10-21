Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve düzenli sağlık kontrolleri vurgulandı.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde farkındalığı artırmak ve personeli bilgilendirmek amacıyla önemli bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde, uzmanlar tarafından meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü, hastalığın risk faktörleri, korunma yolları ve yürütülen ulusal tarama programları hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.
"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"
Eğitim programında özellikle düzenli sağlık kontrollerinin ve kişisel farkındalığın önemine dikkat çekildi. Katılımcılara erken evrede tespit edilen vakaların tedavi başarısının oldukça yüksek olduğu hatırlatılarak, pembe kurdele sembolüyle "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı öne çıkarıldı.