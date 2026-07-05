Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Merkez ilçeye bağlı Yeniköy Köy Yolu’nda devam eden BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2 kilometre köy yolu 17 milyon 300 bin TL yatırım bedeliyle yenileniyor

Vali Sözer, toplam 2 kilometre uzunluğundaki yolun 2026 yılı asfalt programı kapsamında 17 milyon 300 bin TL yatırım bedeliyle yenilendiğini, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşacağını ifade etti.

BU YIL SICAK ASFALT YOL YAPIMINDA HEDEF 85 KİLOMETRE

Vali Sözer incelemelerinin ardından, “Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde 78 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Artan maliyetlere rağmen, bu yıl da KÖYDES ve İl Özel İdaremizin imkânlarıyla 85 kilometre sıcak asfalt hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması amacıyla 2 kilometre uzunluğundaki Yeniköy Köy Yolunda yürütülen BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Bilecik’imizin her köşesinde ulaşım altyapımızı güçlendirmeye, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

VATANDAŞLARIN TALEP VE GÖRÜŞLERİNİ DİNLEDİ

Sözer daha sonra Yeniköy Köy Kahvesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer talep ve önerilerini dinledi. Devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri Bilecik’in her noktasına ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.