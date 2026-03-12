Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl özel idaresinde 2026 yılı içerisinde gerçekleştirmesi planlanan çalışmalar ve projelere yönelik toplantı yapıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı Başkanlığındaki toplantıda kurumun 2026 yılı boyunca yürüteceği çalışmalar, hizmet öncelikleri ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.
Genel Sekreter Bayrakçı toplantının ardından “İlimiz için fayda sağlayacak yatırımlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.