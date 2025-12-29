YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te etkili olan kar yağışı nedeni ile özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında kapanma ve herhangi bir olumsuz durum oluşmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalarını yollarda güvenliğin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi amacıyla tüm imkânlarıyla sürdürürken, kar yağışının devam ettiği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülerek, gerekli müdahaleler anlık olarak yapılıyor.

Bilecik Valiliğinden çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamının ve ulaşımının aksamaması için İl Özel İdaresi ekiplerimiz sahada gece gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir. Yollarda güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi amacıyla ekiplerimiz tüm imkânlarıyla görev başındadır. Kar yağışının devam ettiği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülmekte, gerekli müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır.” denildi.