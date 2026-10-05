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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yeni atanan il müftülerini kabul ettiği programa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen programda Başkan Arpaguş, yeni görevlerine atanan il müftülerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde din hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması konuları ele alındı.

Programda ayrıca özellikle gençlere yönelik çalışmalara önem verilmesi ve bu alandaki hizmetlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.