Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 14-15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıların ardından eğitim camiasına destek olmak amacıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Ziyaret kapsamında Müftü Dilek, Bilecik Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenler odasında gerçekleştirilen ziyarette sohbet eden Müftü Dilek, her zaman öğretmenlerin yanında oldukları mesajını verdi.

Müftü Dilek yaptığı konuşmada, “Siz kıymetli öğretmenlerimiz çok meşakkatli ve kutsal bir görev icra ediyorsunuz. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturu, inancımızın temelini oluşturmaktadır. Sizler, cehaletin karanlığına karşı irfan meşalesini taşıyorsunuz. Bizler müftülük olarak her zaman sizlerin yanındayız. Camilerimizle okullarımız, minberlerimizle kürsüleriniz birdir; hedefimiz ahlaklı ve donanımlı nesiller yetiştirmektir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı, sadece eğitim camiasına değil, milletimizin geleceğine ve huzuruna yapılmıştır. Bizim inancımızda ve kültürümüzde öğretmenlere el kalkmaz, bilakis elleri öpülür. Bir öğretmene kalkan el, toplumun vicdanına uzanmış demektir. Bu vesileyle yaşanan bu üzücü olay nedeniyle tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğretmenlere karanfil takdim eden Müftü Dilek, dua ve iyi temennilerini ileterek eğitim-öğretim faaliyetlerinde başarılar diledi.