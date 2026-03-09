

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek 30 Ocak tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay İl Müftüsü olarak atanmıştı. Müftü Dilek’in atama kararı 6 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile iptal edildi.

30 Ocak tarih ve 2026/32 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Hatay İl Müftüsü olarak atanmış, Bilecik İl Müftülüğüne ise İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu atanmıştı.

6 Mart tarih ve 2026/66 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek’in atama kararı iptal edildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.