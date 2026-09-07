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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan İl Müftüleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararnameye göre Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte 6 İlin Müftüsü görevden alınırken, 35 İl Müftülüğünde değişim yaşandı.

Atama Kararnamesine göre görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek’in yerine Yusuf Dikmen atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnamesinde görevden alınan ve yeni ataması gerçekleşen Müftülerin isimleri şu şekilde;

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek,

Karabük İl Müftüsü Ali Erhun,

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu,

Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel,

Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.

İl müftülüklerine ilişkin yapılan atamalar ise şu şekilde:

Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen,

Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz,

Iğdır İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt,

Kilis İl Müftülüğüne Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel,

Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz,

Kocaeli İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,

Bolu İl Müftülüğüne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay,

Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş,

Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren,

Niğde İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız,

Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul,

Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay,

Gümüşhane İI Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz,

Karaman İl Müftülüğüne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer,

Isparta İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş,

Kırklareli İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar,

Aksaray İl Müftülüğüne Ali Efe,

Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı,

Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş,

Konya İl Müftülüğüne Diyarbakır İI Müftüsü Celal Büyük,

Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu,

Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı,

Yalova İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı,

Rize İl Müftülüğüne Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk,

Şanlıurfa İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,

Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak,

Bitlis İl Müftülüğüne Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin,

Bartın İl Müftülüğüne Mehmet Çelebi,

Aydın İl Müftülüğüne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır,

Samsun İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş,

Adana İI Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu,

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,

Burdur İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş,

Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner,

Kütahya İl Müftülüğüne Hasan İzmirli.