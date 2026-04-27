Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde Güven, Kalplerde Huzur, Yarınlarda Esenlik” parolası ile hazırlanan 'Güvenli Okul İklimi'ne tüm paydaşları katkı sunmaya çağırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek 'Güvenli Okul İklimi' ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Okul güvenliği, fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde ilgili birimlerin kapasitesi güçlendirilerek genişletilecek. Siber devriye ve yapay zekâ destekli takip artırılacak.

Okulların çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme yeni çalışma modelleri ivedilikle devreye alınacak. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yürütülen veri entegrasyonu süreci, Bakanlık Yönetim Sistemiyle bütünleştirilerek yapay zekâ destekli bir "risk analiz ve erken uyarı sistemi" oluşturulacak.

"Veli Randevu Sistemi" daha etkin håle getirilecek, "okul-aile-rehberlik sürecinin günlük eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olması temin edilecek.

Dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilere yönelik "destek ve danışma hattı" kısa süre içinde devreye alınacak.

Öğretmen ve okul yöneticilerine "kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretlerini fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme" konularındaki kapsamlı eğitimlere devam edilecek.

Öğrenciler için psikososyal destek mekanizmaları daha da güçlendirilecek. "Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik projesi genişletilerek ülke sathında yaygınlaştırılacak.

Çocukların sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörerek uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zekâ temelli bir "rehberlik sistemi", daha güçlü hale getirilecek.”