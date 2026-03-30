Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, makamında Şehit babası Osman Bayır’ı ağırladı.

Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak il jandarma komutanlığına getirilen Osman Amca burada İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı tarafından karşılandı.

Osman Amca’yı makamında ağırlayan Albay Vanlı kendisi ile uzunca bir süre görüştü. Osman Amca ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Albay Vanlı hayırlı ömürler dileyerek kendisine tesbih hediye etti.

Görüşmede zaman zaman duygusal anlar yaşanırken şehidimizin babasına gösterilen vefa örneği takdirle karşılandı.