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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Hazırlanan bilgilendirme görseliyle özellikle telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Jandarma tarafından yapılan uyarıda, kendisini jandarma, polis, savcı veya banka çalışanı olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlardan bu tür durumlarda "Şüphelen, Dur, Doğrula" anlayışıyla hareket etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklardan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi veren, yapay zekâ destekli içerikler barındıran mesajlarla dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çekildi. Bu tür mesajların mutlaka sorgulanması ve doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, banka hesaplarının kiralanmasının da suç teşkil ettiğini hatırlatarak, "Banka hesabını kiralama, geleceğini karartma" uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istenirken, jandarma yetkilileri dolandırıcılıkla mücadelede vatandaşların dikkatli ve bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.