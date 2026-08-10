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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı beşinci ve son birleşiminde toplam 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) gelecek yılki alım organizasyonuna ilişkin verilen önerge oldu.

CHP Yenipazar İl Genel Meclis Üyesi Murat Çelik tarafından hazırlanan önergeye CHP, AK Parti ve MHP gruplarından meclis üyeleri de imza vererek destek oldu. Oy birliğiyle gündeme alınan önerge, değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Önergede, bazı ilçelerde TMO geçici alım noktalarının bulunmaması nedeniyle üreticilerin ürünlerini uzak noktalara taşımak zorunda kaldığı ve bu durumun mağduriyet oluşturduğu ifade edildi. Gelecek hasat döneminde benzer sorunların yaşanmaması amacıyla TMO ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve hangi ilçelerde alım noktası oluşturulacağının önceden planlanması için çalışma yapılması talep edildi.

Toplantıda söz alan Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ise bu yıl yağışların etkisiyle hububat rekoltesinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bazı ilçelerde TMO alım noktası bulunmamasının çiftçileri tüccara yönelmek zorunda bıraktığını dile getiren Sevinen, çözüm sürecine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de dahil edilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Önerge, AR-GE, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyon raporlarının hazırlanmasının ardından konunun Eylül ayı meclis toplantılarında yeniden görüşülmesi bekleniyor.