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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları başladı. 1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen ilk birleşimde iki gündem maddesi görüşüldü.

‎İL ÖZEL İDARESİNE ŞEHİR PLANCISI

‎Toplantının ilk gündem maddesinde, Bilecik İl Özel İdaresi bünyesinde 2026 yılı içerisinde sözleşmeli ve tam zamanlı bir şehir plancısı çalıştırılması konusu ele alındı.

‎İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak şehir plancısının istihdam edilmesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ücret cetveli esas alınarak ücretinin belirlenmesine ilişkin teklif, İl Genel Meclisi üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

‎KOYUNKÖY’DE GES PROJESİ GÜNDEMDE

‎Birleşimin diğer gündem maddesinde ise Bilecik Merkez ilçeye bağlı Koyunköy’de kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi görüşüldü.

‎Koyunköy Köyü 117 ada 15 parsel ile 118 ada 75 numaralı taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması amacıyla hazırlanan imar planlarının onaylanmasına ilişkin talep, detaylı olarak değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.

‎Bilecik İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek ikinci birleşimle devam edecek.