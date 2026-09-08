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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı son birleşimine komisyon üyeliklerinin yeniden belirlenmesi sırasında yaşanan gelişmeler damga vurdu. Toplantıya dört kez ara verilirken, AK Partili üyelerin komisyon üyeliklerinden istifa etmesi AK Parti ile MHP arasındaki görüş ayrılığını gündeme taşıdı.

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı son toplantısı, Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Daha önce CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılan meclis üyeleri ile bağımsız Meclis Üyesi Mehmet Gündüz’ün AK Parti’ye katılması sonrasında boşalan komisyon üyeliklerinin yeniden belirlenmesi gündeme geldi.

Toplantıda, boşalan üyeliklere YENİ Partili meclis üyelerinin isimlerinin bildirilmesiyle komisyonların yeniden şekillenmesi beklenirken yaşanan gelişmeler süreci farklı bir noktaya taşıdı.

TOPLANTIYA 4 KEZ ARA VERİLDİ

Komisyon üyelerinin belirlenmesi sırasında toplantıya dört kez ara verildi. Görüşmeler devam ederken AK Partili komisyon üyelerinin mevcut komisyon üyeliklerinden istifa etmesi üzerine komisyonların yeniden oluşturulması gündeme geldi.

Yaşanan gelişmeler, AK Parti ile MHP arasında komisyonların dağılımına ilişkin görüş ayrılığını da gündeme taşıdı.

Komisyon üyeliklerinin belirlenmesi sürecinde MHP ve İYİ Partili üyeler, komisyonların büyük bölümünde kendi aralarında anlaşmaya vardı. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Kentsel İyileştirme Komisyonu konusunda ise uzlaşma sağlanamadı. Bu iki komisyonda MHP ve İYİ Parti’den hangi partinin temsil edileceğinin kura ile belirlenmesine karar verildi.

Yapılan kura sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Kentsel İyileştirme Komisyonu’nda MHP’li üyeler yer aldı. Diğer komisyonlardaki MHP ve İYİ Parti dağılımı ise iki partinin anlaşması doğrultusunda şekillendi.

Komisyonların son hali şöyle oluştu:

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti’den Şaban Güdem, Murat Hızlı, Ahmet Konak; YENİ Parti’den İsmail Şahin, Nurcan Özçakır, Bilal Enez; MHP’den Osman Pazvant.

İmar ve Kentsel İyileştirme Komisyonu: AK Parti’den Hakkı Karaca, Ramazan Kurtulmuş, Mayir Küçük; YENİ Parti’den İ. Hakkı Elmas, Serdar Yavuz, Naci Öney; MHP’den İsmail Yağar.

Eğitim ve Kültür Komisyonu: AK Parti’den Murat Hızlı, Kamil Poyraz; YENİ Parti’den Naci Öney, İ. Hakkı Elmas; İYİ Parti’den Ömer Çoban.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: AK Parti’den Kamil Poyraz, Ahmet Konak; YENİ Parti’den Tolga Seçen, Bilal Enez; İYİ Parti’den Orhan Uğur.

Yol ve Su Komisyonu: AK Parti’den Oktay Karcı, Mehmet Gündüz; YENİ Parti’den Murat Çelik, İsmail Şahin; İYİ Parti’den Ömer Çoban.

AR-GE ve Sanayi Ticaret Komisyonu: AK Parti’den Ahmet Konak, Mehmet Gündüz; YENİ Parti’den Tolga Seçen, Ekrem Yunak; MHP’den İsmail Yağar.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: AK Parti’den Oktay Karcı, Şaban Güdem; YENİ Parti’den Murat Çelik, Nurcan Özçakır; MHP’den Osman Pazvant.

Turizm Komisyonu: AK Parti’den Mayir Küçük, Murat Hızlı; YENİ Parti’den Serdar Yavuz, Naci Öney; MHP’den İsmail Yağar.

Komisyonların yeniden belirlenmesiyle İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları tamamlanırken, yalnızca Plan ve Bütçe ile İmar ve Kentsel İyileştirme komisyonlarının kura ile belirlenmesi, diğer komisyonlarda ise MHP ve İYİ Parti’nin anlaşmaya varması toplantının dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.