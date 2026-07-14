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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik sürdürülen uygulama ve denetimleri yerinde inceledi.

Akasyaaltı Uygulama Noktası'nı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, görev başındaki polis ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetim faaliyetlerini yerinde takip eden Çağlar, personelle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.