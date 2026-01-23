

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan yeni atama sonrası yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Dün gece yayınlanan Remi Gazete’de yer alan kararnameye göre 3 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Atama kararnamesine göre Bilecik, Yalova ve Niğde İl Emniyet Müdürleri değişti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı.