

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması kapsamında; Bilecik’te de titizlikle denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 73 işyeri, 15 metruk bina, 71 okul çevresi, 53 park ve bahçe ile 381 kişi kontrol edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden denetimlerin ardından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin en kıymetli emaneti olan çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyebilmesi için sahada görevimizin başındayız.” denildi.