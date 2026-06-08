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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri Tarım Fuarında stant açtı.

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‎Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi kapsamımda açılan stantta Tarım Fuarına gelen vatandaşlar bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.

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‎Ekipler açtıkları stantta vatandaşları İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Hayat 112 Uygulaması, Trafik Kuralları ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü envanterinde kullanılan cihazlar hakkında bilgilendirdi.

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‎İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplumumuzun huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” denildi.