Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri Tarım Fuarında stant açtı.
Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi kapsamımda açılan stantta Tarım Fuarına gelen vatandaşlar bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.
Ekipler açtıkları stantta vatandaşları İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Hayat 112 Uygulaması, Trafik Kuralları ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü envanterinde kullanılan cihazlar hakkında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplumumuzun huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” denildi.