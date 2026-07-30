Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Bilecik'te yürütülen çalışmalar ile kente ilişkin çeşitli konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Vali Faik Oktay Sözer, ziyaretin ardından misafirperverliği ve kabullerinden dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.