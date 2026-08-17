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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 755. yıl dönümü kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’ne; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bozüyük’te bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi Derneği üyeleri katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenen bu anlamlı programda; birlik, kardeşlik ve hoşgörünün simgesi olan Hacı Bektaş Veli’nin evrensel değerleri bir kez daha hep birlikte yaşandı.

Toplumun ortak değerlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın gururunun paylaşıldığı anlamlı buluşmanın, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temenni edildi.