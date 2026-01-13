Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gölpark mesire alanında Bilecik Valiliği tarafından kış festivali düzenlenecek. İsmail Türüt'ün konser vereceği festivalde 2 ton 11 kg hamsi ikram edilecek.

Gün boyu yöresel ürün stantları, çocuk oyun alanları ve spor aktivitelerinin olacağı festival, 17 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek.

Festivalde, saat 12:00'de 2 ton 11 kilo hamsi ve Pazaryeri helvası ikramı yapılacak. Saat 14:00'de ise türkücü İsmail Türüt sahne alacak.

Bilecik Valiliğinden festival ile ilgili yapılan açıklamada, "Soğuk havaya karşı sıcak bir festival, müziğiyle, ikramıyla, eğlencesiyle Gölpark Kış Festivali sizleri bekliyor." denildi.