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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanlar için Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni düzenlendi.

‎İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında görev yaparken memur kadrolarına geçen personel yemin etti.

‎İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadroya geçen personele yeni görevlerinde başarılar dilenerek atamalarının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.