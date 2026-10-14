Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanlar için Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni düzenlendi.
İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında görev yaparken memur kadrolarına geçen personel yemin etti.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadroya geçen personele yeni görevlerinde başarılar dilenerek atamalarının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.