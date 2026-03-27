

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile 3 ay süreli Toplum Yararına Program uygulanacağı duyuruldu.

Program süresinin 06.04.2026 - 30.06.2026 tarihleri arası olacağı Toplum Yararına Program Uygulaması için başvuruların 25-29 Mart 2026 tarihleri arasında, e-Devlet, İŞKUR e-Şube (http://esube.iskur.gov.tr), Alo 170 ve İŞKUR Mobil üzerinden alınacağı duyurulurken, evrak teslim tarihi ise 31 Mart 2026 olarak açıklandı.

Başvuru kanallarına ulaşmada zorluk yaşayan vatandaşların başvuruları IŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılabilecek. Toplum Yararına Programlar ile ilgili detaylı bilgiye https://iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/toplum-yararina-programlar-typ/