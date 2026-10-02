Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (Bieyder), bakım merkezlerinde yaşandığı öne sürülen ihmal ve şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak, denetim mekanizmalarının kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

‎

‎Dernek, Konya’daki özel bir bakım merkezinden kamuoyuna yansıyan görüntülere dikkat çekerek, söz konusu olayın bakım hizmetlerinin denetim sistemi ve uygulamalarının sorgulanmasını gerekli hale getirdiğini ifade etti.

‎

‎Açıklamada Niğde, Sakarya’nın Arifiye ilçesi, Elazığ, Şanlıurfa ve Bursa’daki bakım merkezlerinde yaşandığı belirtilen can kayıpları ve şiddet vakalarına da değinildi. Bieyder, bu olayların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, “Bakım merkezlerindeki ihmal ve şiddet münferit değil, sistemseldir” ifadelerini kullandı.

‎

‎Bakım hizmetlerinde sorumluluğun bakıcı personelden yöneticilere kadar bütün kademeleri kapsaması gerektiğini belirten dernek, yaşanan olayların özellikle engelli bireylerin ailelerinde kaygıya yol açtığını vurguladı. Açıklamada, “Ebeveynlerde ‘benden sonra çocuğuma ne olacak’ endişesi derinleşmektedir” denildi.

‎

‎Her olayın ardından yalnızca soruşturma başlatılmasının yeterli olmadığını savunan Bieyder, sorumluların belirlenmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik kalıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

‎

‎Dernek açıklamasında, “Her yeni olayın ardından yalnızca ‘soruşturma başlatıldı’ açıklaması yapılmasını yeterli görmüyor; devletin etkin bakım ve koruma yükümlülüğünü hatırlatıyoruz” ifadelerine yer vererek, ilgili kurumlara kamuoyunun aydınlatılması çağrısında bulundu.