Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bilecik merkez ve ilçelerinde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Emniyet güçleri ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerleri ziyaret edilerek, dolandırıcılık yöntemleri, telefon, internet ve kimlik dolandırıcılığı konularında, vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Suçun önlenmesine yönelik önleyici, bilinçlendirici ve koruyucu faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir." denildi.