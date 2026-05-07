Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla yoğun trafikte ambulansların ilerleyebilmesi için hayati öneme sahip ‘Fermuar Sistemi’ ile ilgili önemli hususlar bir kez daha hatırlatıldı.

Sürücülerin siren sesini duyduğu anda panik yapmamaları ve bilinçli davranmaları gerektiği belirtilen hatırlatmada, “Doğru hamleyi bilmek, bir hayatı kurtarmak demektir.” denildi.

“Fermuar Sistemi”nin aslında çok basit olduğu vurgulanarak sürücülerin yapması gerekenler şu şekilde sıralandı;

“Sol şeritteysen sola yanaş

Orta ve sağ şeritteysen sağa geç

Ortada açılan o boşluk, bir hayatın umudu, bir annenin çocuğuna kavuşması, bir hastanın şifaya ulaşması demek.”

Bu vesile ile 2–8 Mayıs Trafik Haftasının da kutlandığı hatırlatmada, “Trafikte bir adım geri, hayatta büyük bir fark yaratır. Unutma… O ambulansta bir gün senin sevdiklerin olabilir” ifadelerine yer verildi.