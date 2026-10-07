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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeği sahiplerini silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda uyardı. Özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişiminin engellenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

‎Yapılan bilgilendirmede, 6136 Sayılı Kanun kapsamında ateşli silahların evde, araçta veya iş yerinde çocukların erişemeyeceği kilitli ve güvenli alanlarda muhafaza edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi.

‎Silah ve tüfeklerin boş, şarjör ve mühimmattan ayrı şekilde saklanması gerektiğine dikkat çekilirken, silahların evlerde çelik kasa veya kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi tavsiye edildi. Ayrıca emniyet kilidi kullanılarak silahın sabitlenmesinin yetkisiz erişimi önlemek açısından önemli bir güvenlik tedbiri olduğu ifade edildi.

‎Ruhsat sahiplerinin ruhsatlarını yanlarında veya güvenli bir yerde bulundurmaları gerektiği belirtilirken; adres değişikliği, kayıp veya çalıntı gibi durumların zaman kaybetmeden en yakın kolluk birimine bildirilmesi istendi.

‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin yalnızca bir tedbir olmadığına, can güvenliği açısından önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Tedbirinizi alın, erişimi engelleyin” uyarısında bulundu.