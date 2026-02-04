Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri 81 il ile eş zamanlı olarak okul çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması kapsamında, Bilecik genelinde okul çevreleri başta olmak üzere park, bahçe ve diğer alanlarda kapsamlı denetim ve kontroller titizlikle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz.” denildi.