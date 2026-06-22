Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere motosiklet kullanımına yönelik hayati uyarılarda bulundu.
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Birlikte Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirildi.
Motosiklet Denetimleri Eylem Planı doğrultusunda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere, kask kullanımının önemi, koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, trafik kurallarına uyum ve aşırı hızın oluşturduğu riskler ile güvenli sürüş teknikleri konularında uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.