

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından Bilecik ve Bozüyük'te bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet şubeleri tarafından Bilecik ve Bozüyük'te halkın yoğun olarak bulunduğu kahvehane ve pazar alanlarında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlar KADES Uygulaması, İnternet Dolandırıcılığı, İletişim yoluyla dolandırıcılık ve Genel güvenlik konularında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği belirtildi.