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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile ilgili birim amirleri katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik'in genel asayiş ve huzurunun korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ile okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler de değerlendirildi.

Toplantıda mevcut çalışmalar gözden geçirilirken, güvenlik ve asayişe yönelik gerekli planlamaların titizlikle sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.