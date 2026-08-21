Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının ele alındığı Aylık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı.
Toplantıda, emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler ele alındı.