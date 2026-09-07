Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde, yürütülen çalışmaların ele alındığı Aylık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı.
Toplantıda, emniyet birimlerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar ele alındı.
Aylık Değerlendirme Toplantısı, birimler arasındaki koordinasyon ve yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.