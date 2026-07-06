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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların suçlara karşı bilinç düzeyini artırmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, çarşı merkezinde bulunan Şerifpaşa Çay Bahçesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemleri, Hayat 112 ve KADES uygulamaları ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Gerçekleştirilen faaliyette vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini güçlendirmek, vatandaşların suçlara karşı farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.