YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi tarafından gerçekleştirilen programda bir araya geldi.



Polisevi’nde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener, Emniyet Müdür Yardımcıları, İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve aileleri katıldı.

Program personellerin motivasyonunu artırmak, fikir alışverişinde bulunmak, Polis Eşleri Derneğinin faaliyet alanını genişletmek ve derneğin Bilecik Şubesine yeni üye kayıtları gerçekleştirmek amacıyla düzenlendi.