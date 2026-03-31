Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Eğitim ve Güvenlik Projesi kapsamında, okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ekipler söz konusu proje kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk ve 700. Yıl İlkokulları ile Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde öğrencilere yönelik, Kişisel Güvenlik, Akran Zorbalığı ve Trafik Güvenliği konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca okullar çevresinde devriye faaliyetleri, internet kafe ve oyun salonu denetimleri, park ve bahçe kontrolleri gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, "Amacımız, çocuklarımızın kendilerini koruma bilincini güçlendirmek ve onları güvenli, sağlıklı bir ortamda yetiştirmek. Bu yolculukta her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz." denildi.