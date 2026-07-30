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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tekrarlayan iskemik inme öyküsü bulunan 45 yaşındaki bir hastaya yüksek riskli Patent Foramen Ovale (PFO) tanısı konulmasının ardından gerçekleştirilen ameliyatsız kapama işlemi başarıyla tamamlandı.

Kardiyoloji ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Enes Çelik ve Uzm. Dr. Neryan Özgül Özden ile Nöroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda planlanan işlem, Kütahya Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu ve Doç. Dr. Fatih Kahraman'ın katkılarıyla perkütan (ameliyatsız) yöntem kullanılarak gerçekleştirildi.

Başarıyla tamamlanan girişim sayesinde hastanın tedavi süreci önemli bir aşamayı geride bırakırken, hastane bünyesinde ileri düzey kardiyolojik girişimlerin başarıyla uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, hastalara nitelikli, güvenli ve güncel tıbbi yöntemlerle sağlık hizmeti sunulmasının sürdürüldüğü vurgulandı.