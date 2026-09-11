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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2026 yılının ilk 6 ayında sunulan sağlık hizmetleri değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan sağlık hizmetleri ve 2027 yılı hedefleri ele alındı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda hastanenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler görüşüldü.

KORNEA NAKLİ VE EL CERRAHİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Bilecik'te sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi oldu. Kornea nakli ile el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

2027 yılı hedefleri kapsamında hastaneye kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de değerlendirildi. Yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine il dışına gitmeden Bilecik'te erişebilmesinin sağlanması hedefleniyor.