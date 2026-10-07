Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim kadrosunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner, Göz Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Yeni görevlendirmeyle birlikte hastanenin Göz Hastalıkları alanındaki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların uzman hekim hizmetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner’in hasta kabulüne başlamasının yanı sıra, hastanedeki ihtiyaçlar doğrultusunda farklı branşlarda da yeni hekim atamalarının gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hastanenin sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik hekim kadrosunun ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirilmeye devam edeceği ifade edildi.