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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanenin Acil Afet ve Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Olay Yönetim Ekibi, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve hastanenin ilgili birimleri katıldı.

Tatbikatta olası afet ve acil durum senaryoları üzerinden ekiplerin görev ve sorumlulukları değerlendirildi. Kurumlar ve birimler arasındaki koordinasyon ve iletişimin yanı sıra hızlı karar alma ve müdahale süreçleri de gözden geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmayla hastanenin afet ve acil durumlarda hızlı, etkin ve koordineli müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, ekipler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve hasta güvenliğinin en üst seviyede tutulması hedeflendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, tatbikata katkı sağlayan AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.