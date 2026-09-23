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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Ali Sedefoğlu, Pazaryeri ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri’ne bağlı Küçükelmalı Köyü’nde ikamet eden Ali Sedefoğlu’ndan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Sedefoğlu’nun evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sedefoğlu’nu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedefoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Sedefoğlu’nun vefatı Bilecik eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de yayımladığı taziye mesajında Sedefoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.