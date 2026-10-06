Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

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Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlara 1.945 ekip ve 4 bin 863 personelin yanı sıra 18 hava aracı ile 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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Operasyonlar kapsamında 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Ekipler tarafından toplam 1.297 şüpheli yakalanırken, bunlardan 714'ü tutuklandı. 179 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.