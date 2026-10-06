Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.
Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlara 1.945 ekip ve 4 bin 863 personelin yanı sıra 18 hava aracı ile 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlar kapsamında 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler tarafından toplam 1.297 şüpheli yakalanırken, bunlardan 714'ü tutuklandı. 179 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.