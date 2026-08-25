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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1.368 şüpheli yakalanırken, 843,5 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 312 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 1.915 ekip, 4 bin 826 personel, 14 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çalışmalar sonucunda 843,5 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 312 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1.368 şüpheliden 807’si tutuklanırken, 187 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayanlar tebrik edildi.